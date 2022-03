TRAIL DES VERRIERS Goetzenbruck Goetzenbruck Catégories d’évènement: Goetzenbruck

Moselle

TRAIL DES VERRIERS Goetzenbruck, 7 mai 2022, Goetzenbruck. TRAIL DES VERRIERS rue d’Ingwiller Salle socio-culturelle Goetzenbruck

2022-05-07 – 2022-05-07 rue d’Ingwiller Salle socio-culturelle

Goetzenbruck Moselle Goetzenbruck Le foyer rural de Goetzenbruck organise la cinquième édition du trail des verriers en semi-nocturne (course nature, sur longue distance, en milieu naturel, sur des chemins de terre et des sentiers de randonnée en plaine, en forêt ou en montagne).

– 2 courses pour les enfants âgés de 6 à 12 ans

– 26 km en individuel ou en binôme avec un relais

– 12 km en individuel (nouveauté 2022) Départs depuis le stade de la salle socioculturelle de Goetzenbruck :

– 18h00 pour les courses des enfants

– 19h00 pour les 26km en individuel et relais

– 19h30 pour les 12km en individuel Restauration : Isel et Holstein

Ravitaillements sur le parcours. traildesverriers@gmail.com https://www.traildesverriers.com/ Foyer rural de Goetzenbruck

rue d’Ingwiller Salle socio-culturelle Goetzenbruck

dernière mise à jour : 2022-03-12 par OT DU PAYS DE BITCHE

Détails Catégories d’évènement: Goetzenbruck, Moselle Autres Lieu Goetzenbruck Adresse rue d'Ingwiller Salle socio-culturelle Ville Goetzenbruck lieuville rue d'Ingwiller Salle socio-culturelle Goetzenbruck Departement Moselle

Goetzenbruck Goetzenbruck Moselle https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/goetzenbruck/

TRAIL DES VERRIERS Goetzenbruck 2022-05-07 was last modified: by TRAIL DES VERRIERS Goetzenbruck Goetzenbruck 7 mai 2022 Goetzenbruck Moselle

Goetzenbruck Moselle