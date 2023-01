Trail des Vallées Mesnil-Roc’h Mesnil-Roc'h SPL Destination Saint-Malo Baie du Mont-Saint-Michel Mesnil-Roc'h Catégories d’Évènement: Ille-et-Vilaine

Mesnil-Roc'h

Trail des Vallées Mesnil-Roc’h, 18 mars 2023, Mesnil-Roc'h SPL Destination Saint-Malo Baie du Mont-Saint-Michel Mesnil-Roc'h. Trail des Vallées Complexe sportif Joseph Lebret La Croix Marie Mesnil-Roc’h Ille-et-Vilaine La Croix Marie Complexe sportif Joseph Lebret

2023-03-18 – 2023-03-19

La Croix Marie Complexe sportif Joseph Lebret

Mesnil-Roc’h

Ille-et-Vilaine Mesnil-Roc’h Plus le chemin est dur, plus il est intéressant Ça vous dirait un bon bol d’air ?

Une randonnée en famille sur les sentiers de Mesnil Roc’h au cœur de la Bretagne Romantique, ou bien à Saint Pierre de Plesguen pour encourager les enfants sur le Kirvitrail ?

A moins que vous ne préféreriez le dépassement de soi, pratiquer le trail sur des parcours divers et variés, à la recherche de sensations fortes . Cette année notre équipe vous a préparée l’ultra trail, pour aller encore au plus loin .

Ça s’appelle le Trail des Vallées, c’est un événement sportif éco-responsable. Des courses de 11km à 115km https://traildesvallees.com/ La Croix Marie Complexe sportif Joseph Lebret Mesnil-Roc’h

dernière mise à jour : 2023-01-10 par SPL Destination Saint-Malo Baie du Mont-Saint-Michel

Détails Catégories d’Évènement: Ille-et-Vilaine, Mesnil-Roc'h Autres Lieu Mesnil-Roc'h Adresse Mesnil-Roc'h Ille-et-Vilaine SPL Destination Saint-Malo Baie du Mont-Saint-Michel La Croix Marie Complexe sportif Joseph Lebret Ville Mesnil-Roc'h SPL Destination Saint-Malo Baie du Mont-Saint-Michel Mesnil-Roc'h lieuville La Croix Marie Complexe sportif Joseph Lebret Mesnil-Roc'h Departement Ille-et-Vilaine

Mesnil-Roc'h Mesnil-Roc'h SPL Destination Saint-Malo Baie du Mont-Saint-Michel Mesnil-Roc'h Ille-et-Vilaine https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/mesnil-roch-spl-destination-saint-malo-baie-du-mont-saint-michel-mesnil-roch/

Trail des Vallées Mesnil-Roc’h 2023-03-18 was last modified: by Trail des Vallées Mesnil-Roc’h Mesnil-Roc'h 18 mars 2023 Complexe sportif Joseph Lebret La Croix Marie Mesnil-Roc'h Ille-et-Vilaine ille-et-vilaine Mesnil-Roc'h Mesnil-Roc'h, Ille-et-Vilaine SPL Destination Saint-Malo Baie du Mont-Saint-Michel

Mesnil-Roc'h SPL Destination Saint-Malo Baie du Mont-Saint-Michel Mesnil-Roc'h Ille-et-Vilaine