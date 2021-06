Trail des Trottebiots Cudos, 20 juin 2021-20 juin 2021, Cudos.

Trail des Trottebiots 2021-06-20 09:25:00 – 2021-06-20

Cudos Gironde Cudos

Découvrez les paysages bazadais à travers une course à pied au cœur des senteurs estivales de la forêt sud girondine. Cette course est ouverte aux licenciés et non-licenciés. Parcours de 9 km ou 17 km.

Randonnée pédestre de 9 km (gratuite).

EF – OT du Bazadais

dernière mise à jour : 2021-06-14 par