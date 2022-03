Trail des Treilles Edition 2022 Fleys Fleys Catégories d’évènement: Fleys

Fleys Yonne Fleys EUR 15 Le Trail des Treilles est une manifestation sportive organisée par la SCEV Domaine de la Meulière et proposée à ses clients dans le cadre de sa promotion et de la mise en avant de ses terroirs. Rendez-vous le 4 juin 2022 ! contact@chablis-meuliere.com +33 3 86 42 13 56 https://trail.chablis-meuliere.com/ Le Trail des Treilles est une manifestation sportive organisée par la SCEV Domaine de la Meulière et proposée à ses clients dans le cadre de sa promotion et de la mise en avant de ses terroirs. Rendez-vous le 4 juin 2022 ! Fleys

