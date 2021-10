TRAIL DES TRANCHÉES® Verdun, 27 mars 2022, Verdun.

TRAIL DES TRANCHÉES® 2022-03-27 05:00:00 05:00:00 – 2022-03-27 18:00:00 18:00:00

Verdun Meuse Verdun

Le Trail des Tranchées, est devenu aujourd’hui une course de renommée régionale, nationale et internationale. Ce trail atypique permet de découvrir le Champ de Bataille de Verdun et les plus grands sites historiques 14-18.

Verdun propose ainsi un trail unique par ses tracés historiques et naturels au coeur du champ de bataille de Verdun, site classé “zone Natura 2 000” et “Forêt d’exception”.

Sur les 3 parcours de 14 km, 32 km et 55 km, les trailers s’élancent de Douaumont salués par le garde à vous des Poilus, et terminent au Centre de Ville Verdun, au Pré l’Evêque, sous la haie d’honneur de leurs baïonnettes.

Les circuits traversent les abords des plus grands sites historiques 14-18 (Forts de Douaumont, Vaux et Souville, ouvrage de Froideterre et des 4 cheminées, Thiaumont, …) et ont un accès exclusif à la Citadelle Haute de Verdun.

Plus d’infos : www.traildestranchees.com

contact@traildestranchees.com +33 3 29 85 41 52 http://www.traildestranchees.com/

© Marie JACQUINET / Tourisme Grand Verdun

dernière mise à jour : 2021-10-15 par OT GRAND VERDUN