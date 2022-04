Trail des Tordus Verzenay Verzenay Catégories d’évènement: Marne

Verzenay Marne Verzenay L’Entente Family Stade de Reims Athlétisme (EFSRA) organise sa 13e édition du Trail des Tordus les 9 et 10 juillet 2022. Lieu de départ et arrivée : Verzenay, à 15km au sud de Reims 4 épreuves chronométrées > le Maxi Tordu : trail 50 km, 1200m D+, départ 8h, label régional FFA, épreuve du Défi Trail Marnais, limité à 200 dossards > le Tordu : trail 25km, 650m D+, départ 10h, label national FFA, manche du Trail Tour National, épreuve du Défi Trail Marnais, limité à 600 dossards > le mini Tordu : trail 12,5km, 300m D+, départ samedi 9 juillet à 18h, limité à 600 dossards > le Tordu Nordique : Marche Nordique Chronométrée 12,5km, 300m D+, samedi 10 juillet départ 18h15, limité à 100 dossards 3 épreuves non chronométrées > la rando “hard” : randonnée pédestre de 25km sur le parcours du Tordu, départ le dimanche10 juillet de 8h15 à 9h00 > la rando “cool” : randonnée pédestre de 12,5km, départ dimanche 10 juillet de 8h30 à 10h > la balade d’attente : randonnée pédestre 6km, 125m D+, départ libre samedi 9 juillet de 15h à 17h, dimanche 10 juillet de 8h30 à 10h30 inscriptions@ultratiming.be +33 3 26 09 22 41 http://www.traildestordus.fr/ Verzenay

