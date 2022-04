TRAIL DES TERRASSES DU LODÉVOIS Lodève Lodève Catégories d’évènement: Hérault

Lodève

TRAIL DES TERRASSES DU LODÉVOIS Lodève, 1 mai 2022, Lodève. TRAIL DES TERRASSES DU LODÉVOIS Lodève

2022-05-01 06:00:00 06:00:00 – 2022-05-01 17:00:00 17:00:00

Lodève Hérault Lodève Deux parcours au choix, au départ du village de Poujols, sur 48 km et 28 km attendent les amateurs le dimanche 1er mai. Le retrait des dossards peut se faire de 16h à 18h le samedi 30 avril à l’espace Espace Municipal Lutéva à Lodève ainsi que le dimanche matin au même endroit. Horaires :

Retrait des dossards Salle Ramadier à l’Espace Municipal Lutéva – Lodève

De 6h00 à 7h30 pour le Trail long de 48 km

De 7h30 à 9h30 pour le Trail court de 28 km

8h – Départ du 48 km à Poujols

