Le Trail des sorciers est organisé par l’association Loyat Sports Nature.

Les parcours empruntent les chemins, les routes et espaces boisés situés le long de la vallée de l’Yvel sur les communes de Loyat et Néant-sur-Yvel. Epreuve semi-nocturne, un équipement d’éclairage est obligatoire pour prendre le départ.

L’organisation propose deux courses à pied chronométrées avec classement :

– Un trail découverte d’environ 12km (D+ 230m)

– Un trail court d’environ 28km. (D+ 600m)

L’organisation propose également une randonnée pédestre de 12km non chronométrée et sans classement.

Les lieux de départ et d’arrivée se situent à la salle omnisports de Loyat. Les courses se déroulent en une seule étape, à allure libre (marche rapide, course à pied).

Les départs des courses sont donnés à :

– 17h15 pour le 28 km,

– 18h30 pour le 12km.

Il fait partie des 5 épreuves proposées en 2022 dans le cadre du 1er Challenge des Trails de Ploërmel Communauté et composé de : Trail du Lac (Taupont), Trail des Sorciers (Loyat), Trail du Graal (Néant sur Yvel), La Salle Caractère (Josselin), Trail du Géant (Campénéac).

