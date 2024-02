Trail des Sorcières 2024 Mâlain, vendredi 1 novembre 2024.

Trails proposés

La Harpie 12,5 Km et la Nécromancienne 25 Km.

Randonnée non compétitive de 9,5 Km.

Parcours empruntant chemins, sentiers et passages techniques.

Magnifiques points de vue sur les vallées et collines aux couleurs d’automne, vous pourrez découvrir le château de Mâlain, le prieuré du 16ème siècle à Baulme la Roche et entrer dans le trou du diable !!!

Egalement courses pour enfants gratuites, distances selon la catégorie.

Adresse, lieu de RDV Stade de foot, 21410 MALAIN. .

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-11-01

fin : 2024-11-01

Mâlain 21410 Côte-d’Or Bourgogne-Franche-Comté ducsombernon@gmail.com

