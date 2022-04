Trail des Sorcières 2022 Mâlain Mâlain Catégories d’évènement: Côte-d'Or

Trail des Sorcières 2022 à Mâlain. Trails proposés : La harpie : 12,5 Km et la nécromancienne : 25 Km. Randonnée non compétitive de 9,5 Km. Parcours empruntant chemins, sentiers et passages techniques. Magnifiques points de vue sur les vallées et collines aux couleurs d'automne, vous pourrez découvrir le château de Mâlain, le prieuré du 16ème siècle à Baulme la Roche et entrer dans le trou du diable !!! 1 € reversé à une association caritative locale pour chaque inscription. Egalement courses pour enfants gratuites, distances selon la catégorie. ducsombernon@gmail.com

