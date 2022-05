Trail des Ruthènes Salles-la-Source Salles-la-Source Catégories d’évènement: Aveyron

Salles-la-Source

Trail des Ruthènes Salles-la-Source, 8 mai 2022, Salles-la-Source. Trail des Ruthènes Salles-la-Source

2022-05-08 – 2022-05-08

Salles-la-Source Aveyron Salles-la-Source 4 5 EUR Une édition 2022 qui revient après une année d’absence !!

– Un départ le dimanche matin plus ou moins tôt selon le format choisi. – 4 parcours inédits et adaptés à tous les goûts – Un nouveau site de départ à Souyri aux portes de Rodez – Une baisse des prix d’inscriptions – Un bon repas d’après course pour ceux qui veulent ​9 km (départ 10h), 19 km (départ 9h), 31 km (départ 8h) ou 54 km (départ 6h), vous avez le choix !

​ “Le Vallon comme vous ne l’avez jamais couru” Trail des Ruthènes le dimanche 8 mai 2022 à Souyri. Premiers départs à 6h ! Une édition 2022 qui revient après une année d’absence !!

– Un départ le dimanche matin plus ou moins tôt selon le format choisi. – 4 parcours inédits et adaptés à tous les goûts – Un nouveau site de départ à Souyri aux portes de Rodez – Une baisse des prix d’inscriptions – Un bon repas d’après course pour ceux qui veulent ​9 km (départ 10h), 19 km (départ 9h), 31 km (départ 8h) ou 54 km (départ 6h), vous avez le choix !

​ “Le Vallon comme vous ne l’avez jamais couru” OFFICE DE TOURISME de CONQUES-MARCILLAC

Salles-la-Source

dernière mise à jour : 2022-04-28 par

Détails Catégories d’évènement: Aveyron, Salles-la-Source Autres Lieu Salles-la-Source Adresse Ville Salles-la-Source lieuville Salles-la-Source

Trail des Ruthènes Salles-la-Source 2022-05-08 was last modified: by Trail des Ruthènes Salles-la-Source Salles-la-Source 8 mai 2022

Salles-la-Source