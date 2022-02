TRAIL DES ROCHES Saint-Dié-des-Vosges Saint-Dié-des-Vosges Catégories d’évènement: Saint-Dié-des-Vosges

Vosges

TRAIL DES ROCHES Saint-Dié-des-Vosges, 24 avril 2022, Saint-Dié-des-Vosges. TRAIL DES ROCHES Saint-Dié-des-Vosges

2022-04-24 07:30:00 07:30:00 – 2022-04-24

Saint-Dié-des-Vosges Vosges 3 courses proposées :

– trail court de 12 km avec un départ à 10 h. Tarif : 12 €

– trail médium de 20 km avec un départ à 9 h 30. Tarif : 16 €

– trail long de 40 km avec un départ à 7 h 30. Tarif : 30 € +33 7 86 49 95 62 http://www.traildesroches.com/ brogniart

Saint-Dié-des-Vosges

dernière mise à jour : 2022-02-10 par

Détails Catégories d’évènement: Saint-Dié-des-Vosges, Vosges Autres Lieu Saint-Dié-des-Vosges Adresse Ville Saint-Dié-des-Vosges lieuville Saint-Dié-des-Vosges Departement Vosges

Saint-Dié-des-Vosges Saint-Dié-des-Vosges Vosges https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/saint-die-des-vosges/

TRAIL DES ROCHES Saint-Dié-des-Vosges 2022-04-24 was last modified: by TRAIL DES ROCHES Saint-Dié-des-Vosges Saint-Dié-des-Vosges 24 avril 2022 Saint-Dié-des-Vosges Vosges

Saint-Dié-des-Vosges Vosges