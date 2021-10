Pompey Pompey Meurthe-et-Moselle, Pompey TRAIL DES PORTES DE BELLEFONTAINE Pompey Pompey Catégories d’évènement: Meurthe-et-Moselle

Pompey Meurthe-et-Moselle Pompey Le Club d’Athlétisme de Champigneulles organise la 3ème édition du Trail des “Portes de Bellefontaine” le jeudi 11 novembre.

Cette troisième édition proposera 3 courses de plaine, moyennement exigeantes à allure libre ouvertes aux seniors, vétérans, hommes et femmes, licenciés ou non, en semi-autosuffisance.

Elle proposera aussi une marche nordique d’environ 12 km autour du plateau.

Cette troisième édition se décline en 4 nouvelles épreuves: Le 9 (9,4 km 250 D+ (250 m de dénivelé positif )) est une épreuve accessible à tous permettant une première expérience de course en forêt.

Le 19 (21 km 840 D+) est une épreuve accessible à tous. Les coureurs devront être préparés physiquement pour éviter de se trouver en difficulté.

Le 29 (31,2 km 1070 D+) est une épreuve accessible à tous. Les coureurs devront être préparés pour éviter de se trouver en difficulté.

Une Marche nordique (11,8 km 200D+) sur un parcours très accessible.

Renseignements et inscriptions sur le site. Clôture des inscriptions le 8 novembre à 23h59. Aucune inscription sur place! http://www.lesportesdebellefontaine.fr/ dernière mise à jour : 2021-10-13 par

