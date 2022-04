TRAIL DES MOULINS À LA POMMERAYE 2022 Mauges-sur-Loire Mauges-sur-Loire Catégories d’évènement: Maine-et-Loire

Mauges-sur-Loire

TRAIL DES MOULINS À LA POMMERAYE 2022 Mauges-sur-Loire, 20 août 2022, Mauges-sur-Loire. TRAIL DES MOULINS À LA POMMERAYE 2022 Stade – LA POMMERAYE 56 Rue de la Loire Mauges-sur-Loire

2022-08-20 – 2022-08-21 Stade – LA POMMERAYE 56 Rue de la Loire

Mauges-sur-Loire Maine-et-Loire 15 15 EUR Au départ du stade de la Pommeraye (commune de Mauges-sur-Loire), dans un cadre

naturel, vallonné, des bords de Loire aux vignobles et dans les coteaux schisteux du

Saint Denis (accessibles seulement les jours du trail)… Nos parcours sont ouverts à

tou·te·s, des coureurs·euses loisirs aux traileur·euses confirmé·es. Programme :

Samedi, 18h : La piste de Cul Jau 17 km Samedi, 18h10 : Courses enfants (1 km 8-12 ans et 3,5 km 12-15 ans) Dimanche, 8h : Le Trail des Moulins 30 km Dimanche, 9h : La Traversière 9 km Le défi Petit Moulin : les 17 km du samedi soir + les 9 km du dimanche matin Le défi Grand Moulin : les 17 km du samedi soir + les 30 km du dimanche matin Le défi Maxi Moulin : 8 km (800 D+) le samedi matin à 11h + les 17 km du samedi soir

+ les 30 km du dimanche matin Ouverture programmée des inscriptions le lundi 23 mai sur timepulse.run Les 20 et 21 août, pour sa 17è édition, le Trail des Moulins propose 3 courses 9, 17 et 30 km et 3 défis (2 à 3 courses cumulées) ainsi que 2 courses enfants (8-15 ans), le samedi. +33 2 41 77 78 53 https://www.athletisme-lapommeraye.com/en-savoir-plus/presentation-100866 Au départ du stade de la Pommeraye (commune de Mauges-sur-Loire), dans un cadre

naturel, vallonné, des bords de Loire aux vignobles et dans les coteaux schisteux du

Saint Denis (accessibles seulement les jours du trail)… Nos parcours sont ouverts à

tou·te·s, des coureurs·euses loisirs aux traileur·euses confirmé·es. Programme :

Samedi, 18h : La piste de Cul Jau 17 km Samedi, 18h10 : Courses enfants (1 km 8-12 ans et 3,5 km 12-15 ans) Dimanche, 8h : Le Trail des Moulins 30 km Dimanche, 9h : La Traversière 9 km Le défi Petit Moulin : les 17 km du samedi soir + les 9 km du dimanche matin Le défi Grand Moulin : les 17 km du samedi soir + les 30 km du dimanche matin Le défi Maxi Moulin : 8 km (800 D+) le samedi matin à 11h + les 17 km du samedi soir

+ les 30 km du dimanche matin Ouverture programmée des inscriptions le lundi 23 mai sur timepulse.run Stade – LA POMMERAYE 56 Rue de la Loire Mauges-sur-Loire

dernière mise à jour : 2022-04-08 par

Détails Catégories d’évènement: Maine-et-Loire, Mauges-sur-Loire Autres Lieu Mauges-sur-Loire Adresse Stade - LA POMMERAYE 56 Rue de la Loire Ville Mauges-sur-Loire lieuville Stade - LA POMMERAYE 56 Rue de la Loire Mauges-sur-Loire Departement Maine-et-Loire

TRAIL DES MOULINS À LA POMMERAYE 2022 Mauges-sur-Loire 2022-08-20 was last modified: by TRAIL DES MOULINS À LA POMMERAYE 2022 Mauges-sur-Loire Mauges-sur-Loire 20 août 2022 maine-et-loire Mauges-sur-Loire

Mauges-sur-Loire Maine-et-Loire