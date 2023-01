Trail des Monts de Gy, dernière édition Gy Gy Gy Catégories d’Évènement: Gy

Haute-Saône

Trail des Monts de Gy, dernière édition Gy, 5 mars 2023, Gy Gy. Trail des Monts de Gy, dernière édition Place de la mairie Gy Haute-Saône

2023-03-05 – 2023-03-05 Gy

Haute-Saône Gy L’association « Les Chauffe la semelle » organisera le dimanche 5 mars, son dernier trail dans les Monts de Gy. Deux parcours inédits de 11 et 22 km et au programme des sentiers ouverts spécialement pour l’occasion. Inscriptions et infos sur www.traildesmontsdegy.net. Le départ se fera à 9h depuis la place de la mairie. Retrait des dossards au gymnase de 7h30 à 8h15. attention clôture des inscriptions, le 2 mars ! https://www.traildesmontsdegy.net/ Gy

dernière mise à jour : 2023-01-03 par

Détails Catégories d’Évènement: Gy, Haute-Saône Autres Lieu Gy Adresse Place de la mairie Gy Haute-Saône Ville Gy Gy lieuville Gy Departement Haute-Saône

Gy Gy Gy Haute-Saône https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/gy-gy/

Trail des Monts de Gy, dernière édition Gy 2023-03-05 was last modified: by Trail des Monts de Gy, dernière édition Gy Gy 5 mars 2023 Gy Gy, Haute-Saône Haute-Saône place de la mairie Gy Haute-Saône

Gy Gy Haute-Saône