Toute l'équipe de l'association « Les Chauffe la semelle » est de retour pour la 14ème édition du Trail des Monts de Gy avec un seul parcours de 10 km (contexte sanitaire). Départ de la mairie à 9h. Tarifs : 10 € . 1 euro/inscription reversé au profit de l'association « Vaincre Parkinson ». Inscriptions uniquement sur internet lesportif.com. Clôture des inscriptions : 3 mars à 18h.

