Trail des Montées d’Abbans Abbans-Dessus Abbans-Dessus Catégories d’évènement: Abbans-Dessus

Doubs

Trail des Montées d’Abbans Abbans-Dessus, 18 septembre 2022, Abbans-Dessus. Trail des Montées d’Abbans Abbans-Dessus

2022-09-18 – 2022-09-18

Abbans-Dessus Doubs Abbans-Dessus Venez participer au trail des montées d’Abbans.

Les organisateurs vous proposent plusieurs parcours de 8, 14 ou 25 km pour les coureurs. jncote54@gmail.com http://www.trail25abbans.fr/ Venez participer au trail des montées d’Abbans.

Les organisateurs vous proposent plusieurs parcours de 8, 14 ou 25 km pour les coureurs. Abbans-Dessus

dernière mise à jour : 2022-02-10 par

Détails Catégories d’évènement: Abbans-Dessus, Doubs Autres Lieu Abbans-Dessus Adresse Ville Abbans-Dessus lieuville Abbans-Dessus Departement Doubs

Abbans-Dessus Abbans-Dessus Doubs https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/abbans-dessus/

Trail des Montées d’Abbans Abbans-Dessus 2022-09-18 was last modified: by Trail des Montées d’Abbans Abbans-Dessus Abbans-Dessus 18 septembre 2022 Abbans-Dessus Doubs

Abbans-Dessus Doubs