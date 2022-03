TRAIL DES MINES Champagney, 15 mai 2022, Champagney.

TRAIL DES MINES Gymnase de Champagney 34 Rue du Général Brosset Champagney

2022-05-15 09:00:00 – 2022-05-14 Gymnase de Champagney 34 Rue du Général Brosset

Champagney Haute-Saône

L’association Run’In Champagney organise le 1er Trail des Mines- Autour de 2 beaux parcours, ‘les terrils’ 12 km – 190M D+ et ‘les gueules noires’ 26 km – 800M D+

Places limitées et sur réservation uniquement –

200 places sur le 12kms et 100 places sur le 25kms.

https://www.even-outdoor.com/courses/index.php?m=courses&a=courses&resultats=&id_evenement=358

