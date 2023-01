Trail des Mélèzes. Courses de 25 et 50 Km Colmars Colmars Colmars Catégories d’Évènement: Alpes-de-Haute-Provence

COLMARS

Trail des Mélèzes. Courses de 25 et 50 Km Colmars, 16 juillet 2023, Colmars Colmars. Trail des Mélèzes. Courses de 25 et 50 Km Jardin public Colmars Alpes-de-Haute-Provence

2023-07-16 07:00:00 07:00:00 – 2023-07-16 Colmars

Alpes-de-Haute-Provence Colmars EUR 30 45 Pour sa 18ème édition, le Trail des Mélèzes du Mercantour vous propose un 25km et 50km inscrit au challenge trail 04. Départ/arrivée au pré de Colmars-les-Alpes +33 4 92 83 96 10 http://www.traildesmelezes.fr/ Colmars

dernière mise à jour : 2022-11-04 par

Détails Catégories d’Évènement: Alpes-de-Haute-Provence, COLMARS Autres Lieu Colmars Adresse Jardin public Colmars Alpes-de-Haute-Provence Ville Colmars Colmars lieuville Colmars Departement Alpes-de-Haute-Provence

Colmars Colmars Colmars Alpes-de-Haute-Provence https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/colmars-colmars/

Trail des Mélèzes. Courses de 25 et 50 Km Colmars 2023-07-16 was last modified: by Trail des Mélèzes. Courses de 25 et 50 Km Colmars Colmars 16 juillet 2023 Alpes-de-Haute-Provence Colmars Colmars, Alpes de Haute-Provence Jardin public Colmars Alpes de Haute-Provence

Colmars Colmars Alpes-de-Haute-Provence