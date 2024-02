TRAIL DES LUTHIERS ET FOULÉES DE MIRECOURT Mirecourt, dimanche 17 mars 2024.

Départ à partir de 09h30

Course nature de 14km, course nature de 8km, courses scolaires et petit tour des familles.

Retrait des dossards à partir de 8 heures à la Maison des Pampres et départ rue Julie Lorrain.

Pour la Course nature un cadeau offert sur présentation du Pass Communautaire de la Communauté de Communes Mirecourt Dompaire.

Gratuit Courses scolaires et course le petit tour des familles.

Inscription en ligne sur www.courirvosges.com.Tout public

Début : 2024-03-17 09:30:00

fin : 2024-03-17

rue Julie Lorrain

Mirecourt 88500 Vosges Grand Est annesillon88500@gmail.com

