2023-03-19 09:30:00 09:30:00 – 2023-03-19

TRAIL DES LUTHIERS ET FOULÉES DE MIRECOURT :

– 9h30 : départ du 14km,

– 9h45 départ du 8 km,

– 10h00 : course benjamins – minimes,

– 11h00 : course poussines,

– 11h15: course poussins,

– 11h30 course des familles.

Retrait des dossards à partir de 8 heures à la Maison des Pampres et départ rue Julie Lorrain.

Récompenses pour tous les participants + podiums.

Pour les Course nature un cadeau offert sur présentation du Pass Communautaire de la Communauté de Communes Mirecourt Dompaire.

Gratuit : Courses scolaires et course le petit tour des familles( un cadeau par famille).

Inscription en ligne sur www.courirvosges.com. annesillon88500@gmail.com +33 3 29 37 50 98 https://www.courirvosges.com/ Athlé Vosges Pays de Mirecourt

