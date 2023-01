Trail des Loups Moyon Villages Moyon Villages Moyon Villages Catégories d’Évènement: Manche

Manche Moyon Villages Rendez-vous le 12 février prochain sur la commune de Moyon-Villages pour participer à la 7e édition du « trail des loups ». Au programme : – 4 trails de 13km / 20km / 34 km et 54km,

– 1 marche à pied de 13km. +33 6 79 52 67 56 https://www.lesloupsdemoyon.fr/trail-2023/ Moyon Villages

