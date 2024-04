Trail des Kaos Saint-Julien, dimanche 26 mai 2024.

Trail des Kaos Saint-Julien Côtes-d’Armor

Cette année, 3 courses seront au programme de cette belle journée

course K1 22 km, départ à 9h15

course K2 13 km, départ à 9h35

course K3 9 km, départ à 9h55

Les départs et les arrivées se feront dans l’Allée de l’Etang Chemin de la Coste.

Direction les Chaos du Gouët, un endroit magnifique avec ses rochers tombés de nulle part, sa rivière en ébulition permanente, ses chants d’oiseaux agréables et ses arbres immenses et nombreux.

Un dépaysement total garanti et un véritable terrain de jeux !!

Une licence ou un certificat médical de moins d’un an et de non contre-indication de course à pied en compétition est obligatoire.

Nouveauté une Marche de 9 km, avec ravitaillement à l’arrivée. .

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-05-26

fin : 2024-05-26

Lieu-dit La Coste

Saint-Julien 22940 Côtes-d’Armor Bretagne

L’événement Trail des Kaos Saint-Julien a été mis à jour le 2024-03-28 par Baie de Saint-Brieuc Tourisme