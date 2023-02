Trail des Hermites, 19 mars 2023, Autrêches Autrêches.

Trail des Hermites

Autrêches Oise

2023-03-19 – 2023-03-19

Autrêches

Oise

Autrêches

6 Bienvenue à la première édition du trail des Hermites à Autrêches !

Le départ et l’arrivée se feront dans le cadre unique de l’Hermitage (Tiers lieu rural). 3 courses vous seront proposées et pour les deux épreuves de trail, les parcours sont sous le signe des côtes. Alors, prêts à relever le défi ?

Départ 9H00 : 25 KM

Départ 9H30 : 12 KM

Départ 10H : 7 KM – Marche gourmande avec pauses gustative dans les rues du village

* Le repas (pasta party + bière OU limonade) est inclus dans le prix des épreuves trail pour toute inscription avant le 4 mars. Tout repas supplémentaire (accompagnateurs /marcheurs) peut être commandé en amont pour la somme de 5 euros (sans la boisson). Ce sera l’occasion d’un moment de convivialité et de partage d’après course tous ensemble, en attendant les podiums.

* Un prix spécial “segment dernière côte” permettra au coureur et à la coureuse les plus rapide du segment de monter sur le podium et ainsi remporter un lot fourni par notre partenaire Intersport Noyon.

DERNIÈRE INSCRIPTION : 17 MARS 2023.

+33 6 30 84 42 56

Autrêches

