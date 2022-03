TRAIL DES HAUTES MYNES Le Thillot Le Thillot Catégories d’évènement: Le Thillot

Vosges

TRAIL DES HAUTES MYNES Le Thillot, 2 octobre 2022, Le Thillot. TRAIL DES HAUTES MYNES Salle omnisport “Maurice Schoenacker” 51 rue de la Gare Le Thillot

2022-10-02 – 2022-10-02 Salle omnisport “Maurice Schoenacker” 51 rue de la Gare

Le Thillot Vosges Le Thillot 4 courses de 30 Km, 20 Km, 11 Km et 2 Km. Le 30 Km démarrera à 08h30, le 20 Km à 09h00 et pour terminer le 11 Km à 09h20 qui est ouvert à toutes et tous. Une course des Petits Myneurs de 2 Km sera proposée. Inscriptions et renseignements sur le site internet : www.le-sportif.com http://www.le-sportif.com/ OTIBHV

Salle omnisport “Maurice Schoenacker” 51 rue de la Gare Le Thillot

dernière mise à jour : 2022-03-05 par

Détails Catégories d’évènement: Le Thillot, Vosges Autres Lieu Le Thillot Adresse Salle omnisport "Maurice Schoenacker" 51 rue de la Gare Ville Le Thillot lieuville Salle omnisport "Maurice Schoenacker" 51 rue de la Gare Le Thillot Departement Vosges

Le Thillot Le Thillot Vosges https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/le-thillot/

TRAIL DES HAUTES MYNES Le Thillot 2022-10-02 was last modified: by TRAIL DES HAUTES MYNES Le Thillot Le Thillot 2 octobre 2022 Le Thillot Vosges

Le Thillot Vosges