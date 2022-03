Trail des Gypaètes 2022 Lourdes Lourdes Catégories d’évènement: Hautes-Pyrénées

Trail des Gypaètes 2022 Lourdes, 8 décembre 2021, Lourdes.

2021-12-08 09:00:00 – 2022-04-24

Lourdes Hautes-Pyrénées Après 2 ans d’absence, le Trail des Gypaètes revient entre Lourdes et Argelès-Gazost. Une course riche en dénivelé le 24 avril 2022 au départ de la gare inférieure du funiculaire du Pic du Jer. Où voir les coureurs :

> au départ de Lourdes : gare inférieure du funiculaire du Pic du Jer à 09h00

> au sommet du Pic du Jer : 09h45

> au col du Petit Jer : 09h55

> au Béout : sommet accessible en voiture par D13, sortir après le viaduc, attention route étroite, places de parking limitées : 10h 30

> à Segus : Animations (musique, buvette ) et ravitaillement assurées par les jeunes du comité des fêtes de 09h au passage du dernier concurrent Inscriptions ouvertes auprès de l’organisateur “Festovalies en Bigorre” via les liens ci-dessous. trail-festovalies@orange.fr http://www.festovalies-en-bigorre.fr/ LOURDES 59 avenue Francis Lagardère Lourdes

