Trail des grands crus Plaine des sports Saint-Sauveur, dimanche 9 juin 2024.

Trail des grands crus Plaine des sports Saint-Sauveur Gironde

L’Office de Tourisme Médoc-Vignoble vous informe

Avis à tous les adeptes de running , de course à pied et amateurs de paysages grandioses le trail des grands crus est fait pour vous !

Plusieurs parcours légèrement vallonnés, traversant de nombreux Châteaux du Médoc, empruntant des chemins de vignes, de bois, de marais ou de sable sont à découvrir.

Au programme

09h30 trail de 25 km

10h00 course nature de 10 km

10h10 course enfants.

Evénement organisé par Centre Médoc Athlé.

Sur inscription à partir du 06/04/2024. EUR.

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-06-09 09:30:00

fin : 2024-06-09

Plaine des sports La Garosse

Saint-Sauveur 33250 Gironde Nouvelle-Aquitaine contactcma33@gmail.com

L’événement Trail des grands crus Saint-Sauveur a été mis à jour le 2024-02-10 par OT Médoc-Vignoble