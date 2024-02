Trail des Gariottes Salle des Fêtes Aujols, dimanche 24 mars 2024.

Trail des Gariottes Salle des Fêtes Aujols Lot

Pour cette 13 édition, le dimanche 24 mars 2024, nous changeons de formule avec uniquement des randos (trail ,vtt, marche) sans chronométrage.

De nouveaux parcours vous attendent!

2 boucles nature de 14km ( D+ 300m) et de 8km ( D+ 150m) avec un départ libre entre 8h et 10h .

Vous pourrez parcourir ces 2 circuits à allure libre ,seul ou en groupe.

Pour les randos vtt , vous aurez le choix entre 4 parcours principaux

14 km (D+300m),

30 km (D+800 m)

45 km (D+ 1200m)

60 km (D+1500m)

Vous aurez aussi la possibilité de choisir des parcours en option (en combinant plusieurs boucles):

30 km+ 8 km (D+1000m)

30 km +14km (D+1100m)

45 km +8 km(D+1400m)

Pour les marcheurs , vous aurez la possibilité d’emprunter les 2 parcours de 8 et 14 km.

Le départ des randos vtt , des courses libres et des randonnées pédestres se fera entre 8h et 10h00 ( avec inscription sur place possible dès 7h)

Pour tous les concurrents, vous pouvez télécharger le flyer et renvoyez-le à l’adresse indiquée ou bien vous inscrire sur place.

Le certificat médical n’est pas obligatoire .

Le départ se fera à partir de la salle des fêtes d’Aujols (près de l’église) .Les parkings seront mis à disposition près de la mairie et de l’école .

Il y aura des ravitaillements sur tous les parcours. A l’arrivée un casse-croûte sera offert à tous les participants.

Les bénéfices de la manifestation serviront notamment à aider l’école de foot du FCLF ainsi que l’association Pauline pas à pas http://www.paulinepasapas.fr/fr/ ou https://www.facebook.com/pauline.pas.a.pas

Les profils des circuits seront disponibles prochainement.

Merci d’avance à tous ceux qui participeront .

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-03-24 08:00:00

fin : 2024-03-24

Salle des Fêtes Le Bourg

Aujols 46090 Lot Occitanie

L’événement Trail des Gariottes Aujols a été mis à jour le 2024-02-21 par OT Cahors Vallée du Lot