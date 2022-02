TRAIL DES FOURS À CHAUX Mauges-sur-Loire, 21 mai 2022, Mauges-sur-Loire.

TRAIL DES FOURS À CHAUX MONTJEAN-SUR-LOIRE Complexe sportif Mauges-sur-Loire

2022-05-21 – 2022-05-21 MONTJEAN-SUR-LOIRE Complexe sportif

Mauges-sur-Loire Maine-et-Loire

Pour sa 5ème édition, le Trail des Fours à Chaux se déroulera le week-end du 21 et 22 mai 2022.

Toujours en recherche d’évolution et de nouveautés, les organisateurs ont décidé cette année de rajouter une randonnée au programme.

Longtemps demandée, la randonnée reprendra le parcours des coureurs emprunté la veille.

AU PROGRAMME :

Deux parcours : un 9km et un 17km

Samedi : Trail des Fours à Chaux

Dimanche : Randonnée des Fours à Chaux

Venez découvrir des lieux habituellement fermés au public, des vues inédites et des paysages splendides.

Accessible à tous.

5ème édition du Trail des Fours à Chaux à Montjean-sur-Loire

tanguybazante@yahoo.fr +33 2 41 77 78 53 https://jogging-plus.com/presentation-courses-trails/trail-des-fours-a-chaux-montjean-sur-loire-maine-et-loire/

Pour sa 5ème édition, le Trail des Fours à Chaux se déroulera le week-end du 21 et 22 mai 2022.

Toujours en recherche d’évolution et de nouveautés, les organisateurs ont décidé cette année de rajouter une randonnée au programme.

Longtemps demandée, la randonnée reprendra le parcours des coureurs emprunté la veille.

AU PROGRAMME :

Deux parcours : un 9km et un 17km

Samedi : Trail des Fours à Chaux

Dimanche : Randonnée des Fours à Chaux

Venez découvrir des lieux habituellement fermés au public, des vues inédites et des paysages splendides.

Accessible à tous.

MONTJEAN-SUR-LOIRE Complexe sportif Mauges-sur-Loire

dernière mise à jour : 2022-01-31 par