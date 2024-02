Trail des foulées chevancelaises Chevanceaux, dimanche 2 juin 2024.

Trail des foulées chevancelaises Chevanceaux Charente-Maritime

Nouveaux parcours course nature proposant 3 parcours de 6,13 ; 24 km ou randonnée de 6 ou 13 km , dans un cadre empruntant chemins et sentiers boisés sur la commune de Chevanceaux.

Une course enfant est organisée à 11h30.

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-06-02 08:30:00

fin : 2024-06-02

Plan d’eau du Lary route du Lary ,17210 CHEVANCEAUX

Chevanceaux 17210 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine

