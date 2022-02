Trail des Fontaines 2022 Le Montat Le Montat Catégories d’évènement: Le Montat

Le Montat Lot Le Montat Vous pouvez vous inscrire dès à présent en ligne : attention augmentation de tarifs au 1er janvier 2022. Inscription sur le site chrono-start. Pas d’inquiétude en cas d’annulation de la course pour cause de contrainte sanitaire, votre dossard sera reconduit automatiquement pour l’année suivante. Inscription possible par courrier, en remplissant le bulletin d’inscription ci-dessous et en le renvoyant à l’adresse suivante : Trail des Fontaines

Mairie du Montat

180, rue du village

Le Montat

