Trail des fêtes Saint-Sever, vendredi 21 juin 2024.

Trail des fêtes Saint-Sever Landes

Trail des fêtes de St Sever

2 circuits 8 et 17km au bord de l’Adour

Départ 19h place tour du sol .

préinscription et prépaiement possible en amont et sur place.

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-06-21 19:00:00

fin : 2024-06-21 21:00:00

place tour du sol

Saint-Sever 40500 Landes Nouvelle-Aquitaine doussetbmc@orange.fr

