Trail des étangs Château d’Aon Hontanx, dimanche 12 mai 2024.

Trail des étangs Château d’Aon Hontanx Landes

Hontanx vous accueille le Dimanche 12 Mai pour le trail des étangs des circuits de 5, 10 et 20 km, au départ du Château d’Aon pour courir ou marcher.

Dimanche sportif le 12 Mai à Hontanx :

– Courses de 10 et 20 km au départ du Château d’Aon pour les amateurs de courses nature

– Parcours de 5 et 10 km pour les marcheurs .

Ce trail sera l’occasion de découvrir le magnifique étang de Hontanx, classé en Espace Naturel Sensible, qui abrite de nombreuses espèces d’oiseaux. Pour vous remettre de vos efforts, la restauration est prévue à l’arrivée. .

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-05-12 09:00:00

fin : 2024-05-12

Château d’Aon 171 Route des Châteaux

Hontanx 40190 Landes Nouvelle-Aquitaine sportetloisirs.sghx@gmail.com

