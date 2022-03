Trail des étangs Hontanx, 15 mai 2022, Hontanx.

Trail des étangs Château d’Aon 171 Route des Châteaux Hontanx

2022-05-15 09:00:00 – 2022-05-15 Château d’Aon 171 Route des Châteaux

Hontanx Landes Hontanx

Dimanche sportif le 15 mai à Hontanx :

– Courses de 8,5 km et 19,5 km au départ du Château d’Aon pour les amateurs de courses nature

– Marches de 8,5 km et 12 km pour les marcheurs .

Ce trail sera l’occasion de découvrir le magnifique étang de Hontanx, classé en Espace Naturel Sensible, qui abrite de nombreuses espèces d’oiseaux. Pour vous remettre de vos efforts, des sandwichs et la buvette sont prévus à l’arrivée.

Inscriptions sur sochrono.fr.

Hontanx vous accueille le dimanche 15 mai pour le trail des étangs : 4 circuits de 8,5 à 19,5 km au départ du Château d’Aon pour courir ou marcher.

+33 6 49 52 13 93

©Ass. Sport et Loisirs St Gein/Hontanx

Château d’Aon 171 Route des Châteaux Hontanx

dernière mise à jour : 2022-03-21 par OT Landes d’Armagnac