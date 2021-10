Trail des embruns Trébeurden, 15 mai 2022, Trébeurden.

Trail des embruns 2022-05-15 09:00:00 – 2022-05-15 12:30:00 Port de Trébeurden Parking du Castel

Trébeurden Côtes d’Armor Trébeurden

Au programme de l’édition 2022 : 2 trails adultes de 10,5 et 15,5km une randonnée pédestre qui vont vous emmener de la plage de Tresmeur au phare de Beg Leguer en longeant la côte avec de nombreux points de vue sur la pointe de Bihit, l’Ile Milliau, Pors-Mabo, la baie de Lannion, etc… Sans oublier, un passage dans la vallée de Goas Lagorn et la Chapelle Saint Dourien. Ces parcours sont vallonnés et nature. Les portions de route ont été réduites.

Dénivelé positif : +330m pour le 15,5 km et +170m pour le 10,5 km.

En plus, 1 course enfant et 1 course de 5km

Une partie des bénéfices sera reversée à l’association de Trébdeurden Petits Cadeaux pour Gros Bobos. Cette association est dédiée à nos jeunes amis, qui luttent, se battent contre la maladie, le handicap.

Un certificat médical (de non contre-indication à la pratique de la course à pied en compétition) de mois d’un an ou une licence en cours de validée est obligatoire pour l’inscription.

Le protocole sanitaire Covid-19 en vigueur le jour de la course sera appliqué.

bourratph@orange.fr +33 6 87 82 60 48 http://www.traildesembruns.altreb.org/

