Trail des Ebihens Saint-Jacut-de-la-Mer, 15 mai 2022, Saint-Jacut-de-la-Mer.

2022-05-15 10:40:00 – 2022-05-15 Salle des fêtes Rue du Châtelet

Saint-Jacut-de-la-Mer Côtes d’Armor Saint-Jacut-de-la-Mer Un parcours qui sent bon l’iode, les algues… venez découvrir notre Presqu’île et l’île des Ebihens ! Le parcours ressemblera à celui de l’année 2019. Il débutera par la traversée du bourg de St Jacut, bourg typique avec ses maisons de pêcheurs, puis descente vers la mer, passage devant le Port de la Houle Causseul et du Châtelet pour rejoindre le chateau du Guildo. Rochers, algues, sable mou, vase, chemins côtiers sont de la partie pour atteindre l’île des Ebihens, et enfin retour vers la presqu’île. Et pendant que les participants donnent le meilleur d’eux même sur la course, une randonnée gratuite est organisée sur la presqu’île pour les accompagnateurs. Ils pourront admirer les sportifs en plein effort à partir d’endroits à la vue imprenable ! Pas d’inscription, rendez-vous sur la ligne après le départ des coureurs. Retrait des dossards : samedi 14 mai de 17h30 à 19h et dimanche 15 mai à partir de 8h30

Distance : environ 20 km dont 17 km de sentiers et de grève

Ravitaillement : 4

Temps limité : 3 heures

Camelbag obligatoire en cas de forte chaleur

Engagement : 18 euros (avec repas) ou 13 euros sans repas

Repas : 7 euros pour les accompagnateurs (réservation obligatoire)

Repas : sardinade, pommes de terre, fromage, dessert, café.

Buvette, galette-saucisse, crêpes, vous attendent à l’arrivée.

