2022-12-17 17:00:00 – 2022-12-17 23:00:00 Dampierre-sur-Linotte

Haute-Sane Dampierre-sur-Linotte Trail des dolines à Dampierre-sur-Linotte, le samedi 17 décembre.

Trail 8 et 14 km et rando 8 km. Départ à 17h pour les enfants et à 18h pour les adultes.

Infos et inscriptions par mail traildesdolines@gmail.com . traildesdolines@gmail.com Dampierre-sur-Linotte

