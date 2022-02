Trail des deux châteaux à Montoire-sur-le Loir Montoire-sur-le-Loir Montoire-sur-le-Loir Catégories d’évènement: Loir-et-Cher

Montoire-sur-le-Loir

Trail des deux châteaux à Montoire-sur-le Loir Montoire-sur-le-Loir, 20 mars 2022, Montoire-sur-le-Loir. Trail des deux châteaux à Montoire-sur-le Loir Montoire-sur-le-Loir

2022-03-20 09:00:00 09:00:00 – 2022-03-20

Montoire-sur-le-Loir Loir-et-Cher Montoire-sur-le-Loir Trail des deux châteaux à Montoire-sur-le Loir. 3 parcours : 8km (départ à 9h15), 15km (départ à 9h25), 25km (départ à 9h15) et cani raid (départ à 9h). Inscriptions sur Protiming. Trail de 3 parcours pour les amateurs de course à pied ! https://protiming.fr/Runnings/detail/6180 Trail des deux châteaux à Montoire-sur-le Loir. 3 parcours : 8km (départ à 9h15), 15km (départ à 9h25), 25km (départ à 9h15) et cani raid (départ à 9h). Inscriptions sur Protiming. Pixabay

Montoire-sur-le-Loir

dernière mise à jour : 2022-01-31 par

Détails Catégories d’évènement: Loir-et-Cher, Montoire-sur-le-Loir Autres Lieu Montoire-sur-le-Loir Adresse Ville Montoire-sur-le-Loir lieuville Montoire-sur-le-Loir Departement Loir-et-Cher

Trail des deux châteaux à Montoire-sur-le Loir Montoire-sur-le-Loir 2022-03-20 was last modified: by Trail des deux châteaux à Montoire-sur-le Loir Montoire-sur-le-Loir Montoire-sur-le-Loir 20 mars 2022 loir-et-cher Montoire-sur-le-Loir

Montoire-sur-le-Loir Loir-et-Cher