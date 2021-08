TRAIL DES CROQUANTS A SAINT-REMY-EN-MAUGES Montrevault-sur-Èvre, 5 septembre 2021, Montrevault-sur-Èvre.

TRAIL DES CROQUANTS A SAINT-REMY-EN-MAUGES 2021-09-05 08:30:00 – 2021-09-05 10:00:00 Salle de sport du Souchay SAINT-RÉMY-EN-MAUGES

Montrevault-sur-Èvre Maine-et-Loire

Découvrez les reliefs escarpés des Mauges en participant au « Trail des Croquants » à Saint-Rémy-en-Mauges organisé par l’APEL de l’école St Joseph.

Pour cette 3ème édition, trois parcours au choix sur des circuits plus ou moins vallonnés :

– Départ à 8h30 : course de 28 km et 500 m de dénivelé

– Départ à 9h00 : course de 18 km et 300 m de dénivelé

– Départ à 9h30 : course de 10 km et 150 m de dénivelé

Les 3 départs se font à la salle de sports du Souchay à Saint-Rémy-en-Mauges.

Les parcours sont fléchés et sécurisés. Les chemins de terre sont privilégiés.

Inscriptions obligatoires sur le site de klikego.com. Vous y retrouverez toutes les modalités d’inscription (tarifs, horaires, âges, retrait des dossards…).

Certificat médical obligatoire lors de l’inscription.

Attention, à ce jour, de par la règlementation sanitaire en vigueur, il sera nécessaire de présenter un pass sanitaire pour participer à cet événement.

Renseignements auprès de l’APEL et l’OGEC de l’école St Joseph.

Participez au Trail des Croquants à Saint-Rémy-en-Mauges

apelogecsaintjo49@gmail.com

Découvrez les reliefs escarpés des Mauges en participant au « Trail des Croquants » à Saint-Rémy-en-Mauges organisé par l’APEL de l’école St Joseph.

Pour cette 3ème édition, trois parcours au choix sur des circuits plus ou moins vallonnés :

– Départ à 8h30 : course de 28 km et 500 m de dénivelé

– Départ à 9h00 : course de 18 km et 300 m de dénivelé

– Départ à 9h30 : course de 10 km et 150 m de dénivelé

Les 3 départs se font à la salle de sports du Souchay à Saint-Rémy-en-Mauges.

Les parcours sont fléchés et sécurisés. Les chemins de terre sont privilégiés.

Inscriptions obligatoires sur le site de klikego.com. Vous y retrouverez toutes les modalités d’inscription (tarifs, horaires, âges, retrait des dossards…).

Certificat médical obligatoire lors de l’inscription.

Attention, à ce jour, de par la règlementation sanitaire en vigueur, il sera nécessaire de présenter un pass sanitaire pour participer à cet événement.

Renseignements auprès de l’APEL et l’OGEC de l’école St Joseph.

dernière mise à jour : 2021-08-05 par