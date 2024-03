Trail des Croix de Rome Terrain de foot Magnien, samedi 18 mai 2024.

Trail des Croix de Rome Terrain de foot Magnien Côte-d’Or

Élance toi sur les sentiers de forêt et de campagne lors de la 2ème édition du Trail des croix de Rome dans la commune de Magnien !

Situé à 60 kilomètres au Sud-Ouest de Dijon, ce trail de la Côte d’Or 100% nature ?? te propose 5 formats un trail et une randonnée de 10 km avec 250 m de D+ (payant),

un trail et une randonnée de 20 km avec 500 m de D+ (payant),

un trail jeunes de 5 km qui est totalement gratuit. Chaque enfant se verra même offrir un lot !

L’organisation met à disposition un ravitaillement à l’arrivée de chaque course. Il y aura également un ravitaillement à mi-parcours sur le trail et la randonnée 20 km. Chaque participant(e) doit posséder à minima une petite bouteille d’eau et quelque chose à grignoter. Obligation d’avoir un gobelet et un téléphone portable.

Majoration de 5€ si tu t’inscris sur place.

Fermeture des inscriptions vendredi 17 mai 2024 à 21h. 12 12 EUR.

Terrain de foot 44 Rue Saint Agnan

Magnien 21230 Côte-d’Or Bourgogne-Franche-Comté

