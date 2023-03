Trail des crêtes Dannemarie-sur-Crète Dannemarie-sur-Crète Catégories d’Évènement: Dannemarie-sur-Crète

Doubs

2023-03-12

2023-03-12 08:30:00 – 2023-03-12 16:00:00 Dannemarie-sur-Crète

Doubs Dannemarie-sur-Crète L’association DSCO organise le trail des crêtes ; 1 course de 10km, 20 km pour les adultes et 3 courses pour les enfants. dscorganisation@gmail.com http://www.dsco-organisation.fr/ Dannemarie-sur-Crète

