Trail des coteaux Prayssas, 11 juin 2022, Prayssas.

Trail des coteaux Prayssas

2022-06-11 – 2022-06-11

Prayssas Lot-et-Garonne Prayssas

Parmi les collines et les vallons boisés de Prayssas, venez participer au 1er championnat départemental de trail organisé par l’association Sport Nature des Coteaux de Prayssas en partenariat avec le SU Agen Athlétisme. Au programme: une rando de 9km (départ à 10h)et des courses pour les enfants à 15h. Trail 20km 330D+ et 10km 150D+, départs à 17h. Un repas aura lieu à midi pour les marcheurs ( sur réservation) ainsi qu’une soirée festive avec repas pour clôturer cette journée sportive ( sur réservation). Renseignements et réservations au 06.08.49.11.15 ou sur le site internet http://www.trailcoteaux 47.com

+33 6 08 49 11 15

Asso Sport Nature des Coteaux de Prayssas

Prayssas

