Trail des collines de Cadéraou – Figuerolles Martigues Martigues Catégories d’évènement: Bouches-du-Rhône

Martigues

Trail des collines de Cadéraou – Figuerolles Martigues, 10 avril 2022, Martigues. Trail des collines de Cadéraou – Figuerolles Ferrières Avenue du grand parc Martigues

2022-04-10 08:30:00 – 2022-04-10 Ferrières Avenue du grand parc

Martigues Bouches-du-Rhône 14 22 Découvrez cette épreuve dans un environnement naturel, entre terre et mer.



Les courses sont ouvertes à partir de la catégorie espoir. Le départ sera donné à l’entrée du Grand Parc de Figuerolles (entrée secondaire) en différé de 15 minutes.



Retrait des dossards dès 7h30 sur place et la veille au parc Julien Olive dès 10h. Deux trails sont proposés pour la première édition au Grand Parc de Figuerolles. L’un de 21km 700D+ et l’autre de 13,5km 400D+. Entre Martigues et Saint-Mitre-les-Remparts, longez l’étang de Berre pour une expérience unique. msathle@aol.com +33 4 42 42 02 05 http://www.msathle.com/ Découvrez cette épreuve dans un environnement naturel, entre terre et mer.



Les courses sont ouvertes à partir de la catégorie espoir. Le départ sera donné à l’entrée du Grand Parc de Figuerolles (entrée secondaire) en différé de 15 minutes.



Retrait des dossards dès 7h30 sur place et la veille au parc Julien Olive dès 10h. Ferrières Avenue du grand parc Martigues

dernière mise à jour : 2022-03-01 par

Détails Catégories d’évènement: Bouches-du-Rhône, Martigues Autres Lieu Martigues Adresse Ferrières Avenue du grand parc Ville Martigues lieuville Ferrières Avenue du grand parc Martigues Departement Bouches-du-Rhône

Martigues Martigues Bouches-du-Rhône https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/martigues/

Trail des collines de Cadéraou – Figuerolles Martigues 2022-04-10 was last modified: by Trail des collines de Cadéraou – Figuerolles Martigues Martigues 10 avril 2022 Bouches-du-Rhône Martigues

Martigues Bouches-du-Rhône