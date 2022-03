Trail des cerises Plouégat-Guérand, 27 mars 2022, Plouégat-Guérand.

Trail des cerises Plouégat-Guérand

2022-03-27 – 2022-03-27

Plouégat-Guérand Finistère Plouégat-Guérand

L’Amicale Laïque de l’école et Valérie Morin, vous invitent à participer à la 6ème édition du trail des Cerises à Plouégat-Guerrand. Deux circuits de 17 et 9,9 km vous sont proposés. Bois, chemins creux et champs ont la part belle!

Les départs sont donnés sur la place de la mairie à 10h pour le 17 km et à 10h15 pour le 9,9km.

Inscription en ligne obligatoire. Clôture des inscriptions le 26/03 à 18h.

https://www.facebook.com/traildescerises/

Plouégat-Guérand

