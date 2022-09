Trail des Cerises Fougerolles-Saint-Valbert Fougerolles-Saint-Valbert Catégories d’évènement: Fougerolles-Saint-Valbert

Haute-Saône

Trail des Cerises Fougerolles-Saint-Valbert, 2 octobre 2022, Fougerolles-Saint-Valbert. Trail des Cerises

5 Rue du Stade Caserne des Pompiers Fougerolles-Saint-Valbert Haute-Saône Caserne des Pompiers 5 Rue du Stade

2022-10-02 – 2022-10-02

Caserne des Pompiers 5 Rue du Stade

Fougerolles-Saint-Valbert

Haute-Saône EUR 3 13 Trail de 12 km 300 D+: Départ à 10h, 10€¨.

Trail de 21 km 580 D+ : Départ à 9h30, 13€¨.

Marche de 10 km : Départ de 8h à 10h30, 3€¨.

Organisé par les Sapeurs-pompiers de Fougerolles.

Repas à 9€¨ : Choucroute, fromage, dessert.

Tél. : 07 86 40 12 60. trailfougerolles@gmail.com https://www.njuko.net/traildescerises22/select_competition Caserne des Pompiers 5 Rue du Stade Fougerolles-Saint-Valbert

dernière mise à jour : 2022-09-23 par

Détails Catégories d’évènement: Fougerolles-Saint-Valbert, Haute-Saône Autres Lieu Fougerolles-Saint-Valbert Adresse Fougerolles-Saint-Valbert Haute-Saône Caserne des Pompiers 5 Rue du Stade Ville Fougerolles-Saint-Valbert lieuville Caserne des Pompiers 5 Rue du Stade Fougerolles-Saint-Valbert Departement Haute-Saône

Trail des Cerises Fougerolles-Saint-Valbert 2022-10-02 was last modified: by Trail des Cerises Fougerolles-Saint-Valbert Fougerolles-Saint-Valbert 2 octobre 2022 5 Rue du Stade Caserne des Pompiers Fougerolles-Saint-Valbert Haute-Saône Fougerolles-Saint-Valbert Haute-Saône

Fougerolles-Saint-Valbert Haute-Saône