Trail des Cerises 8ème édition Salle Guillaume Lejean Plouégat-Guérand, dimanche 24 mars 2024.

L’Amicale Laïque de l’école vous invite à participer à la 8ème édition du Trail des Cerises à Plouégat-Guerrand.

Nouveautés cette année Un challenge par équipe sur le parcours 10 km et une marche de 8 km !

Les inscriptions de la marche se feront uniquement sur place entre 8h00 et 9h30 avec les derniers départs au plus tard à 10h (5€/personne âgée de plus de 15 ans gratuit pour les enfants).

Le circuit est composé à 90% de chemins non communs à la course.

Une collation sera offerte à l’arrivée.

Concernant le trail

Les inscriptions se font de préférence en ligne jusque la veille. Les inscriptions sur place le matin-même sont majorées de 1 €. Un ravitaillement en eau et sucreries ou fruits est fourni en course. Éventuellement un point d’eau supplémentaire sur le long du 17 km.

Les dossards se retirent dans la salle des fêtes Guillaume Lejean. Ils sont accompagnés de petits cadeaux. Un tirage au sort de quelques dossards sera aussi effectué à l’arrivée pour l’attribution de gros lots surprise !

Les départs sont donnés sur la place de la mairie à 10h15 pour le 17 km et à 10h30 pour le 9,9 km.

On reprend les tracés A L’ENVERS (sens inverse des aiguilles d’une montre) des premières années.

Les 2 circuits commencent et finissent sur la même boucle. Bois, chemins creux et champs ont la part belle !

Le 17km vous conduira toujours à travers les bois, vous traverserez la Vallée du Douron et son maquis qui servirent de refuge pendant la seconde guerre mondiale à de nombreux résistants. Vous vous dirigerez ensuite vers le magnifique point de vue de la chaise du curé. Non, la chaise rouge posée là pour l’occasion n’est pas celle du curé. En revanche elle est posée sur une pierre granitique géante nommée « la chaise du curé ». Selon la légende le curé de Plouégat-Guerrand s’y asseyait pour admirer le panorama des 7 communes et clochers environnants. Pas sûr que chaque concurrent s’arrête pour en faire autant !! Et pourtant le site, classé Natura 2000, est un incroyable écrin de lande sèche type atlantique..

Les 2 circuits se rejoignent pour sortir du bois et de la Vallée du Douron.

Vous rejoindrez l’arrivée sur l’esplanade de la Salle Guillaume Lejean où un ravitaillement XXL vous attendra ainsi qu’une bière pression offerte !

Le 1er plouégatais qui franchira la ligne du 17 km remportera le trophée en mémoire de Gilles Tocquer. Gilles nous a quitté l’été 2020. C’était un traileur plouégatais. Le 17 km traverse son ancienne ferme. Nous ne l’oublions pas!

Toutes les informations sont à retrouver sur Klikego. .

