TRAIL DES CALADES Saint-Jean-de-Cuculles, 16 octobre 2022, Saint-Jean-de-Cuculles.

TRAIL DES CALADES

Saint-Jean-de-Cuculles Hrault

2022-10-16 – 2022-10-16

Saint-Jean-de-Cuculles

Hrault

Saint-Jean-de-Cuculles

Trail des calades : cette année, il y a deux courses, un 17 km et un 10 km !

Départ et arrivée sur St Jean de Cuculles ( 34270 ) le dimanche 16 octobre.

Départs des courses : 9h30. Pour rappel, ce sont deux courses au pied du Pic St Loup, avec des chemins parfois escarpés, parfois roulants et des montées / descentes assez costaud.

Et vous en avez assez des courses aux 1000 coureurs ? Le Trail des Calades est fait pour vous avec son nombre de participants à taille humaine ( 150 sur chaque course ).

Vous êtes aussi bon vivant ? Venez donc aussi profiter de notre super ravitaillement de fin de course, avec des très bons produits, vins, bière et orchestre !

Si avec tous cela vous vous inscrivez pas…

A très bientôt !!!

Trail des calades : cette année, il y a deux courses, un 17 km et un 10 km !

Départ et arrivée sur St Jean de Cuculles ( 34270 ) le dimanche 16 octobre.

Départs des courses : 9h30.

trail calades

Saint-Jean-de-Cuculles

dernière mise à jour : 2022-10-04 par