Trail des bouchures, 17 juin 2023, Prissac .

Trail des bouchures

Route de St Benoit Prissac Indre

2023-06-17 17:30:00 17:30:00 – 2023-06-17

Prissac

Indre

Trail avec des parcours de 7km, 15 km et 25 km. Nouveauté cette année, une course de canicross et horaires nocturnes. Vous longerez les bouchures des chemins de Prissac en passant par les vallées de l’Anglin et de l’Abloux. Course enfant gratuite autour du plan d’eau. Ravitaillement et récompenses pour tous les participants. Inscriptions sur www.courir36.fr

+33 6 81 01 27 53 http://www.courir36.fr/

Prissac

