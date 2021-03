Trail des avens 2021 – ANNULÉ, 2 mai 2021-2 mai 2021, Méjannes-le-ClapMéjannes-le-Clap.

Trail des avens 2021 – ANNULÉ 2021-05-02 – 2021-05-02

Méjannes-le-Clap Gard Méjannes-le-Clap Gard

Méjannes-le-Clap

COURIR SOUS TERRE, C’EST MAGIQUEA moins de 50 km de Nîmes, le TRAIL DES AVENS te propose de vivre une expérience running hors du temps, qui t’emmènera plusieurs dizaines de mètres sous terre. Féérique !UNIQUE ET MAGIQUETu n’as jamais joué les “spéléos” baskets aux pieds ? Normal, le Trail des Avens est unique en son genre. La géologie est parfois curieuse et nous, on adore quand elle offre des circuits aussi joueurs qu’à Méjannes-le-Clap, au nord du Gard. Sur un terrain de jeu karstique troué comme du gruyère, tu auras le droit à des cavités, avens (gouffres), combes recouvertes de mousse et de lianes (ça, c’est pour le passage en Amazonie), forêts de rochers, tunnels, grottes, sans oublier les Gorges de la Cèze (affluent du Rhône).MIEUX QUE LA TOUR EIFFEL ?Point d’orgue de l’évènement, les 6 circuits (15 à 37 km en 1 ou 2 étapes – dont une randonnée 17 km) emprunteront la magique Grotte de la Salamandre illuminée, l’une des plus impressionnantes cavités d’Europe aménagées ouvertes au public. Sur terre, sous terre, à l’envers : va te promener du côté de la rubrique “Galerie” sur notre site pour voir ce qui t’attend, tu vas te régaler !DOUBLE RATION POUR LES GOURMANDSLa manifestation se déroule durant deux jours à Espace Gard Découvertes, centre départemental sportif majeur dans le Gard, dont la qualité des infrastructures est idéale pour les clubs, familles ou entreprises qui souhaitent enchaîner deux journées sportives dans une excellente ambiance. Le confort sera également optimal avec nuitée, dîner et petit déjeuner pour ceux qui le souhaitent (dans la limite des places disponibles).

http://www.traildesavens.com/

