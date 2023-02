Trail des abeilles, 26 mars 2023, Saint-Faust Saint-Faust.

2023-03-26 08:30:00 – 2023-03-26

EUR 8 15 Le trail des Abeilles est organisé par l’association des parents d’élèves du RPI d’Aubertin Saint-Faust. Les trois courses pédestres seront disputée sur routes, chemins et sentiers parfois gras, comportant un certain nombre de caractéristiques techniques.

Rando, Trail et Course des Enfants ….départ échelonné selon les compétitions

+33 6 29 51 28 27

